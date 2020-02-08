新冠肺炎：中國家電博覽延期　產品更新速度或放緩

受新型冠狀病毒肺炎擴散所累，內地大規模的招商及貿易活動均遭煞停；其中，中國家電協會周六(8日)公布，原定於3月11日至14日在上海舉行的「中國家電及消費電子博覽會(AWE2020)」將延期舉行，但未有透露進一步的安排。

AWE是全球三大家庭電器展之一，去年出席的中外參展商就多達900家，是中國電子消費產品市場近年迅速崛起的象徵，今年大會以「智慧生活，全球平台」為主題。

有分析料，由於欠缺向內地市場發布新產品的大型平台，加上生產供應鏈亦受疫情重創，可能迫使全球的家電及電子產品製造商延期推出新產品，而部分電子產品周期，亦可能因此拉長半年至一年。

目前，全球市場的消費性電子產品，如智能手機、電視機、藍牙揚聲器及其他智能家居產品，一般都會每年推出新型號，以保持市場的消費意欲。

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