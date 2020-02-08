新冠肺炎：憂感染風險高　鴻海深圳廠復工計劃遭叫停

日本傳媒報道，iPhone主要代工生產商台灣鴻海精密的復工計劃受阻，該公司位於深圳的廠房，原定2月10日復工，但據報已遭當局叫停，主因是新型冠狀病毒肺炎的傳播風險仍高。報道引述知情人士稱，內地的公共衛生專家到現場檢查後，指深圳的廠房存在高感染風險，不適合復工。

財經媒體彭博亦報道，鴻海通知深圳工廠的僱員，在2月10日春節假期結束之後暫不要回廠。至於鴻海最主要的iPhone生產基地河南鄭州廠房，據報早前亦已取消復工計劃。

鴻海發聲明稱，指員工是集團最寶貴的資產，各地廠房的復工時間，會按當地政府的規定辦理，暫未有客戶要求提早復工生產。

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