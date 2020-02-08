【疫市冧價】鰂魚涌豪宅今年首開單　業主勁劈1220萬

去年香港社會持續動盪，今年又有新冠肺炎來襲，本港樓市難「有運行」！豪宅業主為求出貨，劈價更以千萬元計。中原楊文傑表示，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCE一個低層C室，實用面積1,353方呎，四房連雙套房間隔，去年放盤叫價4,500萬元，今年1月減價至3,980萬元，農曆新年前再降價至3,600萬元，而近期更減至3,280萬元售出，呎價24,242元。由去年放盤至今，業主累積減1,220萬元。

上址為該盤今年首宗成交，原業主於2014年8月以2,962.6萬元入市，現轉售帳面獲利約317.4萬元，升幅約10.7%。

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