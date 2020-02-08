新冠肺炎：發改委措施出台　支持抗疫相關企業融資

面對新型冠狀病毒肺炎迅速蔓延，內地推出更多扶持企業的措施。內媒報道，國家發展和改革委員會(發改委)周六(8日)發布《關於疫情防控期間做好企業債券工作的通知》，簡便疫情防控期間的企業債券業務辦理。如企業債券批覆文件在2020年2月至6月期間到期，相關批文有效期統一自動延長至2020年6月30日，並豁免發行人履行延期申請程序。

另外，措施亦支持企業債券募集資金用於疫情防控相關醫療服務、科研攻關、醫藥產品製造以及疫情防控基礎設施建設等項目，在償債保障措施完善的情況下，可適當放寬該類項目收益覆蓋要求。

措施亦允許自身資產質量優良、募投項目運營良好，但受疫情影響嚴重的企業，申請發行新的企業債券專項，用於償還2020年內即將到期的企業債券本金及利息。

發改委同時鼓勵信用優良企業發行小微企業增信集合債券，為受疫情影響的中小微企業提供流動性支持。

此外，內媒消息指，疫情的「風眼」湖北省即將出台19條措施支持中小微企業，包括減免房租，緩交社保費，增加就業補貼及降低擔保費率等。

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