陳鳳珠　北水流入支持港股回升

內地股市復市後為港股帶來支持，北水流入港股，帶動恒生指數反彈動力，並重返27,000點關口以上。而內地亦積極推出政策支持金融市場走勢及經濟發展，預期港股將逐步喘穩，資金或會陸續入市。

人行於A股復市首日即於公開市場作1.2萬億元人民幣的逆回購操作，規模創歷來單日新高，且下調7天期及14天期逆回購的中標利率10點子，料可引導其他借貸利率下降。而人行其後亦再度作出淨投放，相信會積極維持金融體系的資金流動性充裕。除此之外，中證監亦要求券商暫停融券業務交易，以免推動A股大幅下挫，內地股市回吐後漸見回穩，由於A股目前估值仍然吸引，料資金將會部署入市，因此內地股市中長線走勢仍樂觀。預期受到疫情影響，內地的貨幣政策將會保持穩健傾向寬鬆，並會向小微企業傾斜，至於財政政策將會更為積極，以維持經濟平穩發展。

內地或建議透過貨幣政策對中小企實施更低的融資成本安排，並會對金融機構提供優惠的存準率，鼓勵金融機構於中小企延遲復工期間給予利息一定程度的減免，以減輕中小企未能營運時的財政壓力。另外內地或探討對較受疫情影響的旅遊、餐飲、影視、交通等行業，作出財政補貼和財政貼息貸款傾斜等，亦可能對服務行業的中小企提供增值稅和所得稅減免。相信內地首要任務為控制疫情，其後將會落實支持中小微企業的營運與發展。由於過往「兩會」主要於3月初舉行，今年雖然未知會否延期，但相信屆時會有較多扶持政策出台，並主要為針對中小微企業的措施。

國家統計局表示去年工業企業利潤總額按年下跌3.3%，主要因工業銷售增速回落及原材料成本上升所致，估計今年首季內地的工業企業利潤將會下跌，尤其部分企業延遲開工。預期今年首季內地的經濟增速或會顯著回落，但相信一旦內地推出扶持政策，次季的經濟增長或會恢復。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票)

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