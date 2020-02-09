曜熊理財　健康醫藥基金的長期投資價值

香港市場情緒大抵如此，在惴惴不安中瘋狂大跌；超跌反彈如期出現，市場在猶豫中反彈，全球股市受中國疫情衝擊，大幅波動，但疫情尚未出現好轉，市場為何急促回升呢？

這可能與兩方面的原因有關：第一是中國人民銀行釋放出巨大的流動性；第二是隨着局勢緩解，周邊市場近期持續做好。市場可能預期在疫情結束之後，補庫存的力度或會猛烈釋放。

受肺炎疫情影響，中港股市受衝擊，疫情概念股集體爆發，中港口罩、疫苗、雙黃連、紅外測溫龍頭股紛紛漲停。毫無疑問，醫藥股或板塊是當下市場資金追捧的熱點板塊，是立春後最大的賺錢機會。隨着肺炎疫情的不斷演變，醫藥板塊開啟2020年第一波主升浪，屆時將會有非常多的50%、100%，甚至漲幅200%的公司。

在目前這個特殊時期，醫藥作為必需消費品呈現出較強的防禦屬性。但投資更多還是着眼於中長期，選股可集中在優質的醫療器械、醫療服務、創新藥、CRO等領域中的優質公司，因為其中長期確定性較高。

疫情本身對醫藥行業整體基本面影響不大，且屬於短期一次過衝擊，從產業趨勢角度看待醫藥行業的投資機會仍佳。從中長期看，醫藥是個好行業。健康醫療公司及有關服務類的公司具有較好的商業模式、廣闊的市場空間、較強的競爭優勢、良好的增長預期，中長期仍具有良好的收益預期。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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