陳樂怡 內銀股估值偏低 下跌風險有限
2020年02月09日 08:30
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(中新社圖片)
武漢肺炎疫情肆虐，引發投資者對環球經濟前景憂慮，環球主要股市早前大幅調整。A股新年復市急插後，在多項救市措施支持下，走勢回穩。雖然疫情傳播未見放緩，但投資者似乎逐步消化負面消息，抗疫藥品研發的消息亦提振投資情緒。
另一方面，中國宣布自周五(14日)起，對美國750億美元關稅減半，令市場情緒進一步好轉。然而，始終疫情局勢仍存在不確定性，加上恒指已收復一半跌幅，預期於250天線有明顯阻力。
本周北水持續流入，上周三(5日)更創下兩年以來新高，達到69億元。南向資金主要流入騰訊(00700)、美團點評(03690)及小米集團(01810)等新經濟股及中資銀行股。事實上，新經濟股龍頭阿里巴巴(09988)及騰訊坐擁市場領導地位，業績高速增長。疫症爆發期間，電商銷售及線上娛樂需求大增，利好線上概念股，股份表現料會繼續強勢。
內銀股方面，疫情料會打擊中國首季經濟，企業營運面臨危機。中央政府近期已積極加大市場流動性，農曆新年假期復市後首兩日已注入1.7萬億元人民幣，反映出政府穩定金融市場的決心。預期支援經濟的舉措陸續有來，如2月人行貸款市場報價利率(LPR)預期下調，甚至有消息傳出短期內降準。
由於疫情擾亂企業正常運作，中資銀行亦有可能需要向企業提供支援，如下調貸款息率、延長還款期。因此，中資銀行短期面對息差收窄及資產質素惡化的風險。然而，內銀股經過早前一輪回調後，目前估值偏低，股息收益率具吸引力，預期股價下跌風險有限。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
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