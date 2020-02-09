葉尚志 中國鐵塔可順勢吸納
2020年02月09日 08:50
東網電視更多新聞短片
港股上周的表現，正如上期指出，會是一個關鍵時間窗口。在經歷拋售下挫後，終於找到階段性底部，而長線資金的趁低進場入市，估計對港股的總體穩定性可以帶來重大支持。
事實上，A股上周一(3日)假後重開大跌，當日滬深股通就出現了181.8億元人民幣的淨流入，而港股過去四日的成交量、每日都超過有1,300億元，相信都可以是長線資金已有進場介入的引證。目前，可以假設恒指已見底於26,146點，在疫情擴散仍未可確認受控之前，要一舉升穿28,000點關口會有難度，但對後市可以保持正面看法。
中國鐵塔(00788)經歷了差不多1年時間的調整後，終於出現盤穩盤好的行情狀態，在5G設備加速投入的推動下，估計有重拾升勢的傾向，建議可以關注順勢吸納的機會。事實上，中國鐵塔是去年首季的焦點股，但是隨着其後市場焦點轉移至5G應用股如手機相關股方面，中國鐵塔的股價就進入了升後調整期。然而，在5G繼續穩步推進下，估計今年在5G基建鋪設方面將會再次加快，對於5G設備股正面有利。
另一方面，港股在春節假期後受疫情影響而出現拋售，但觀乎中國鐵塔已回升至1月24日的收市價1.75元以上，也就是修復至春節假期前的水平以上，顯示其具有抗疫能力的表現，建議可於現水平吸納，止蝕於1.6元，目標看2.2元。
第一上海首席策略師葉尚志
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。