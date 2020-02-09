葉尚志　中國鐵塔可順勢吸納

港股上周的表現，正如上期指出，會是一個關鍵時間窗口。在經歷拋售下挫後，終於找到階段性底部，而長線資金的趁低進場入市，估計對港股的總體穩定性可以帶來重大支持。

事實上，A股上周一(3日)假後重開大跌，當日滬深股通就出現了181.8億元人民幣的淨流入，而港股過去四日的成交量、每日都超過有1,300億元，相信都可以是長線資金已有進場介入的引證。目前，可以假設恒指已見底於26,146點，在疫情擴散仍未可確認受控之前，要一舉升穿28,000點關口會有難度，但對後市可以保持正面看法。

另一方面，港股在春節假期後受疫情影響而出現拋售，但觀乎中國鐵塔已回升至1月24日的收市價1.75元以上，也就是修復至春節假期前的水平以上，顯示其具有抗疫能力的表現，建議可於現水平吸納，止蝕於1.6元，目標看2.2元。

第一上海首席策略師葉尚志

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