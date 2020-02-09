鄭勤龍　舜宇光學可考慮作中線部署

「頤」卦是一個肖形卦，由於其卦形恍如人的「口」部位置，所以「頤」卦卦辭和爻辭的內容，大多會與通話和飲食有關。無獨有偶，若以現今的手機外形設計來看，其形態亦和「頤」卦的卦形甚麼相似。

《頤．六四》曰:「顛頤，吉，虎視眈眈，其欲逐逐，無咎。」爻辭的大意是在形容有如老虎般，正在專注於獵物的狀態，所以若將其意象應用於現今的社會背景中，其被虎視眈眈的獵物或可理解成為令人趨之若鶩的5G手機。

據數據顯示，雖然5G手機在2019年的全球市佔率只僅有1%，但由於市場預期，5G科技應用將會在2020年開始大行其道，並帶動5G手機的銷售及換機熱潮，因此舜宇光學雖然並非蘋果公司(Apple Inc.)的手機設備供應商，但由於有三星作為依靠，所以如無意外，作為手機設備股的龍頭股，順利成章必然能夠受惠於5G的手機熱潮，有見及此，投資者不妨可考慮把舜宇光學吸納於2020年的投資組合之中作中線部署。

玄學金融家鄭勤龍

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