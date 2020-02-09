鄭勤龍 舜宇光學可考慮作中線部署
2020年02月09日 09:00
東網電視更多新聞短片
從卦象顯示，舜宇光學科技(02382)的走勢正處於《山雷頤》變《震為雷》之中，在易經中，「雷」為龍的化身，可以理解為向上伸展的趨勢，今「頤」卦和「震為雷」卦皆帶有雷的元素，由此可知，舜宇光學在2020年將有機會成為市場熱錢追捧的當抄股之一。
「頤」卦是一個肖形卦，由於其卦形恍如人的「口」部位置，所以「頤」卦卦辭和爻辭的內容，大多會與通話和飲食有關。無獨有偶，若以現今的手機外形設計來看，其形態亦和「頤」卦的卦形甚麼相似。
《頤．六四》曰:「顛頤，吉，虎視眈眈，其欲逐逐，無咎。」爻辭的大意是在形容有如老虎般，正在專注於獵物的狀態，所以若將其意象應用於現今的社會背景中，其被虎視眈眈的獵物或可理解成為令人趨之若鶩的5G手機。
據數據顯示，雖然5G手機在2019年的全球市佔率只僅有1%，但由於市場預期，5G科技應用將會在2020年開始大行其道，並帶動5G手機的銷售及換機熱潮，因此舜宇光學雖然並非蘋果公司(Apple Inc.)的手機設備供應商，但由於有三星作為依靠，所以如無意外，作為手機設備股的龍頭股，順利成章必然能夠受惠於5G的手機熱潮，有見及此，投資者不妨可考慮把舜宇光學吸納於2020年的投資組合之中作中線部署。
玄學金融家鄭勤龍
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。