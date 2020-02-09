郭家耀　疫情影響　內銀內險反應兩極

受武漢肺炎疫情影響，內地金融業承受不同程度的壓力，不過情況亦有所差別，內銀遇到的麻煩較大，內險業則應該可較快復原。

評級機構標準普爾日前發表報告預測，由於新型冠狀病毒的蔓延規模空前，中國銀行體系的韌性或將受到嚴峻考驗。持久的公共衞生緊急狀態，有可能導致中國銀行業的不良貸款率飆升兩倍以上，達到約6.3%的水平，相當於增加5.6萬億元人民幣的不良貸款，中國銀行業的資本充足率也因此而下降3.86個百分點。

中國銀行體系，尤其是中小型地方銀行，已因經濟增速放緩和貸款違約急速增加，承受不斷加大的壓力，今次疫情可謂百上加斤。另一方面，為緩解宏觀經濟面臨的壓力，中央要求銀行業放寬追收借貸人的還款，並有可能調低息率為企業減壓，息差收入受壓及資產質素轉弱，均不利銀行業的估值水平。雖然行業估值低企，但並非趁低吸納的好對象。

武漢肺炎疫情亦令市場憂慮保險公司今年盈利表現，影響主要在兩個層面，首先是新保單銷售，尤其是對壽險行業影響較大。產險企業的新保單一般是平均分布於全年，但壽險企業情況有所不同，全年新單銷售一般大部分來源於第一季的「開門紅」，特別是中小壽險企業影響更大。不過，壽險保單並非消費品，需求有機會延續，當疫情退卻，相信保單銷售將會迅速回升。

另一方面，市場亦關注行業賠付水平會否上升，但相關疫情的賠付規模對於行業而言相對有限，加上多個地方政府已經承擔部分的醫療費用，相信保險業賠付壓力不會太大。目前行業估值處於歷史平均偏低水平，將有助限制股價進一步調整壓力，可趁調整分段吸納行業龍頭。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

－－－－－－