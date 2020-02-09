鄺紫珊　生物科技行業基本因素仍屬正面

武漢肺炎衝擊全球，也影響全球主要股市，受疫情影響，納斯達克生物科技指數最近大升，主要因為有美國生物科技新型冠狀病毒臨床試驗等利好消息，也同時凸顯生物科技基金的長期投資價值，投資者可多加注意。

納斯達克指數再創歷史新高，更試過兩天內累積升幅達4.2%，有藥廠因為進行新型冠狀病毒臨床試驗，股價大受刺激；另外，有生物科技公司旗下用在治療非囊腫性纖維化支氣管擴張症的實驗藥物INS1007二期臨床試驗有正面的結果，股價也大幅躍升。據了解，國際組織流行病防範創新聯盟宣布與美國藥廠INOVIO、Moderna進行合作，開發新型冠狀病毒疫苗，也刺激有關股份上升，分別升超過兩成及逾7%。

回顧全球主要生物科技指數近十年的2月份表現，包括AMEX生技、美國生技指數(NBI)、MSCI世界醫療保健等生技指數平均升幅為2.2%，整體表現相對亮麗。尤其是當遇到大規模傳染的疫症突襲，生物科技公司或藥廠只要是成功研發可治療病毒的疫苗，個股及相關板塊股份也成為市場焦點。

但投資者需注意，對美國生物科技股份而言，除特定股份外，武漢肺炎疫情並非主導美國生物科技股的走勢關鍵，有關行業股份主要仍受個股業績等行業因素影響帶動，好像2月底前便有超過100間NBI生技指數成分股的企業將公布財報及藥物產品線研發進程等。

今年正值美國總統大選，醫療改革題材持續影響生物科技醫療類股份走勢，並增加生物科技股的股價波動。據了解，美國醫療改革不太可能推進到會破壞長期行業創新發展的程度，預期美國國會最終將制訂針對醫療行業可一定程度受控的法案。生物科技醫療屬於長線的投資題材，加上偶發性的疫情爆發更凸顯其投資價值，投資者可留意生物科技行業類基金，或考慮以定期定額策略參與長線投資，目前生物科技行業整體基本因素仍屬正面。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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