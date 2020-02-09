潘梓生　金價短期下行壓力較大

中國爆發肺炎疫情令避險情緒升溫，帶動金價在1月下旬大幅回升，並一度逼近1,600美元的阻力。美股及後再創新高，令金價急跌至1,550美元再見喘定。雖然肺炎疫情尚未緩和，加上中國各地封城措施持續，但即使避險情緒再度回升，金價相信也不會是避險資金積極吸納的對象。

金價雖然屬於避險資產，但同時具有貨幣屬性，在央行積極印鈔的同時，市場投資者可能懼怕手上貨幣購買力出現貶值，惡性通脹出現會損害其購買力，因此而購入黃金以對沖貨幣貶值風險。過去半年金價急升，正正是因為美國停止加息周期，並持續減息推升經濟，帶動黃金對沖貨幣貶值的需求，令金價受惠。

現時疫情持續，中國不少生產線被迫停止，加上人民幣出現貶值，將令商品需求大幅下滑，通脹更難以出現，黃金的對沖需求也將大大減少。同時，近日金價回升，期金的未平倉合約卻大幅下滑，顯示金價在1月底的回升純粹由平倉盤帶動，即投資者對買入黃金興趣相當有限。筆者相信金價將有機會出現轉勢，短期而言金價將於1,550至1,580美元波動，若失守1,550美元，金價將下試1,520美元才見支持。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

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