【星期一．炒啲乜】疫情陰霾未散　中港股市點走向？

新冠肺炎疫情持續擴散，惟上周市傳研發醫治新型肺炎藥物有突破，加上憧憬內地加大「放水」力度，以及中國調低部分對美國產品的關稅，提升市場樂觀情緒。A股在農曆新年假後復市，急跌後得以喘穩，港股上周亦反彈1,091點或4.15%；至於美股三大指數全周則累漲3至4%。

不過，新型肺炎疫情陰霾未散，市場開始憂慮或會因此拖累中國經濟，並影響美國及全球經濟表現。美股是否能夠延續強勢？中港股市反彈勢頭又能否持續？值得投資者關注。不妨參考以下專家財經的分析及建議，為投資做好準備。

1、【陳鳳珠：北水流入支持港股回升】

2、【曜熊理財：健康醫藥基金的長期投資價值】

3、【葉尚志：中國鐵塔可順勢吸納】

4、【鄭勤龍：舜宇光學宜作中線部署】

5、【鄺紫珊：生物科技行業基本因素仍屬正面】

6、【潘梓生：金價短期下行壓力較大】

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