【星期一．炒啲乜】疫情陰霾未散　中港股市點走向？

2020年02月09日 10:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    新冠肺炎疫情持續擴散，惟上周市傳研發醫治新型肺炎藥物有突破，加上憧憬內地加大「放水」力度，以及中國調低部分對美國產品的關稅，提升市場樂觀情緒。A股在農曆新年假後復市，急跌後得以喘穩，港股上周亦反彈1,091點或4.15%；至於美股三大指數全周則累漲3至4%。
    不過，新型肺炎疫情陰霾未散，市場開始憂慮或會因此拖累中國經濟，並影響美國及全球經濟表現。美股是否能夠延續強勢？中港股市反彈勢頭又能否持續？值得投資者關注。不妨參考以下專家財經的分析及建議，為投資做好準備。
    1、【陳鳳珠：北水流入支持港股回升】
    https://bit.ly/2SxpZjw
    2、【曜熊理財：健康醫藥基金的長期投資價值】
    https://bit.ly/2H21ENF
    3、【葉尚志：中國鐵塔可順勢吸納】
    https://bit.ly/2Uz8HW3
    4、【鄭勤龍：舜宇光學宜作中線部署】
    https://bit.ly/2vcqN5w
    5、【鄺紫珊：生物科技行業基本因素仍屬正面】
    https://bit.ly/2OEbeub
    6、【潘梓生：金價短期下行壓力較大】
    https://bit.ly/39j7nKS
    －－－－－－
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
    想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。