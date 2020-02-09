港府指疫情續挫經濟　籲業主減租共度時艱

財政司司長陳茂波發表網誌表示，新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，令本已下行中的經濟受到進一步的打擊。很多慣常在新春期間舉行的團體活動或春茗，都因疫情而取消，旅客銳減，飲食、零售、消費及旅遊相關等行業受到重創，無論是企業或打工仔都面對收入大減甚至資金周轉壓力，近日更相繼傳出有企業要求員工放無薪假期、減薪甚至裁員的消息。

隨着市民出行大幅減少，整體商業和經濟活動已顯著減慢。可以說，經濟已愈趨困難，如何應對是迫在眉睫的問題。

他指出，很高興已有銀行主動推出措施，包括為從事零售、餐飲、運輸及旅遊等行業的客戶，提供可就物業按揭貸款申請暫時「還息不還本」的安排。相信短期內其他銀行亦會各自推出能協助中小企及市民的措施。此外，他再次呼籲各業主，與大家共度時艱，履行社會責任，為生意受困的租戶提供較大幅度的減租安排。

他續稱，今次疫情對本港經濟實質影響程度，要視乎事態發展，但相信前景未許樂觀，並很有可能高於2003年時沙士對經濟的影響。內部因素方面，現時內地旅客佔整體訪港旅客人數的78%，比率遠高於2002年的41%。而近年旅遊業佔本港總服務輸出32%，高於沙士時期的21%。因此，旅遊及零售業持續疲弱的話，將對本港經濟帶來的更顯著的影響。

另一方面，今次疫情迅速向全國蔓延，對於正在轉型中的內地經濟，造成的影響亦會比沙士時期為大。倘若中國經濟增長的動力放慢，全球的經濟增長亦會受到影響。

至於金融市場方面，過去兩星期，債券、貨幣、外匯和衍生工具市場未見異動，股票市場縱有波動，仍平穩有序運作，反映本地及國際投資者對香港市場保持信心。當局會繼續緊密監察市況變化。

新一份財政預算案還有兩個多星期便發表，他正評估疫情對本港經濟的最新影響，並審視不同措施的適切性。

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