比特幣漲逾3%　重上一萬美元關

據CryptoCompare數據顯示，比特幣價格24小時內高見10,024美元，最新企10,019美元，漲3.15%，為去年9月22以來首度重上1萬美元關口！

新冠肺炎疫情持續蔓延，投資者擔心疫情將衝擊全球經濟，導致近期全球股市動盪不安，避險情緒升溫，帶動金價在1月下旬回升，一度逼近1,600美元。至於被認為與黃金有很多相似之處的比特幣亦受追捧，今年以來已累積上漲30%。

分析指出，疫情擔憂是推動比特幣上漲的其中一個因素，但非唯一原因。新加坡區塊鏈公司Digix執行長Shaun Djie表示，比特幣的漲勢可以歸因於經濟的持續不確定性，包括對中美貿易局勢、日韓政治局勢、英國脫歐等事件的擔憂，而新冠肺炎是促使最近比特幣價格上漲的催化劑。

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