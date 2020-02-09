新冠肺炎：南商推按揭「還息不還本」措施
2020年02月09日 12:28
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繼中銀香港(02388)及工銀亞洲後，南洋商業銀行亦推出7項支持措施，協助客戶應對目前疫情。由即日(2月9日)起至今年6月30日，於該行供款1年或以上及過往12個月還款紀錄正常的按揭客戶，可就其物業按揭貸款申請「還息不還本」，免還本期最長可達1年，並豁免相關申請手續費。客戶亦可申請延長還款年期，紓緩長遠供款壓力。
由即日起至今年3月31日，該行將為所有個人客戶提供匯款至南商(中國)同名帳戶的匯款服務收費豁免優惠，有關款項最快同日匯至內地，網上銀行亦可辦理。
為協助客戶做好內地財富管理，該行提供指定認可文件代轉遞至南商(中國)服務，不設任何轉遞費用。
該行延長保費寬限期及提高保障。由即日起至8月31日(保障期)，客戶於保障期內持有於該行投保之指定保險公司人壽保險單，受保人於保障期內不幸確診感染「新型冠狀病毒」，可獲額外保障，包括一筆過5,000港元隔離現金保障、每日800港元(最高60日)住院現金賠償、500,000港元身故賠償等。另外，若客戶未能如期繳交指定保險公司人壽保險計劃的保費，保費寬限期可延長至今年6月30日。
另外，由即日起至今年3月31日，該行之企業客戶經轉數快(FPS)調撥港元/人民幣至其他銀行將獲得收費豁免優惠。
該行將加大力度支持經營醫藥設備、衞生及民生用品等防護抗疫行業的工商企業，提供特快貸款審批綠色通道，同時可豁免貸款手續費，使企業儘快得到資金支持，提升生產營運能力，保障本地抗疫物資的穩定供應。
最後，南商於2019年9月為申請「中小企融資擔保計劃」(SFGS)及「中小企信貸保證計劃」(SGS)中小企推出了三項優惠措施，包括優先處理申請、豁免貸款額度手續費，以及每筆貿易融資手續費減半。以上業務優惠期將由今年6月30日延長至12月31日，以幫助中小企業客戶業務減少營運開支。
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