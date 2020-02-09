甲廈租售價格跌至2018年水平　首季商廈交投恐破底

美聯工商舖資料研究部發表《商廈快訊》報告指出，指標甲廈價格及租金按月分別再跌0.7%及2%，雙雙重返2018年初水平。今季的寫字樓租售價預計仍會受壓，最快本年中至下半年才可望回穩。

報告指出，受到肺炎疫情影響，商廈交投持續減少，當中50大甲廈1月只有3宗買賣，是近兩年次低的紀錄。商廈租售價連續第7個月齊挫，當中近年升幅較顯著的金鐘甲廈，1月表現再度跑輸大市，售價按月再跌1.7%，是各區甲廈之中表現最差，最新平均呎價約31,411元，重回2017年底的水平。租金方面，1月該區甲廈租金按月挫4.1%，最新呎租僅62.4元，重返2017年中的水平。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，最新疫症的出現對寫字樓市場構成打擊，而與2003年沙士時期相若，今次疫症預計短期內將凍結商廈買賣，預期第一季商廈註冊買賣僅約150宗，有機會創下歷史新低。不過，他預計今次商廈的售價或難以像沙士時期般大跌，因為今次疫症發生後，內地已經即時放水救市，令到市場資金十分充裕，加上現時普遍業主持貨力強，不願意大幅減價平售。

他估計，第一季的甲廈租售價將會下跌5%，料當疫症完結後，商廈市場可望迎來回穩，這最快或於本年中至下半年開始。

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