新冠肺炎：滙豐加推措施助企業紓困　涉資逾300億元

因應新冠肺炎影響香港經濟多個行業，滙豐銀行宣布推出新措施，為本港企業即時紓緩短期資金壓力，金額合共逾300億元。

該行宣布加推4項措施，包括的士及公共小巴貸款、物業抵押商業貸款「還息不還本」，此外提供短期資金，最高1,000萬元快速現金貸款予貿易融資客戶。

另方面，進口貿易貸款還款期限自動延長30天，同時豁免「中小企融資擔保計劃」手續費、擔保費資助優惠期延長至2020年底。滙豐指，正積極研究為個人客戶提供相應措施，將適時公布。

滙豐香港區行政總裁施穎茵表示，在此非常時期下，社區需要各界齊心協力的幫助，該行會盡力進一步推出不同短期紓困措施，與客戶共度時艱。

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