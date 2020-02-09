新冠肺炎：董事學會反映籌備業績公告面臨困難

香港董事學會表示，新冠肺炎影響上市公司籌備業績公告的計劃及進度，該會很多會員就此正面臨困難的局面。

董事學會於會後指出，證監會及港交所日前發表的指引目的是盡可能保持香港金融市場的持續營運及秩序，「一刀切」全面延遲業績公布會對本港市場的信譽造成嚴重的不利影響。

指引容許上市公司可刊發未審核初步業績，根據董事學會的理解，監管機構明白這是一個影響很多人的困難局面，但強調只要董事忠實履行其職責，他們不必太過擔心。

會計準則近期有所改動，核數師可能會對上市公司某些資產或負債的處理提出質疑，據董事學會了解，如上市公司董事會在會計處理和標準的詮釋上是合理勤勉，就算核數師之後對帳目不同意，上市公司隨後也不會引起監管機構的行動，除非存在明顯的欺詐或其他嚴重的不法行為。

此外，上市公司由於公布的是未經審核財務資料，公司董事可能為避開責任原因，傾向提出許多免責聲明。

董事學會指出，根據其理解，監管機構並不希望有關的警告聲明「氾濫」，從而令到相關披露沒有實際作用。相反，監管者更想知道的是董事會是否已盡力了解公司已有的財務信息，可能會涉及判斷的關鍵審計事項，以及董事會如何就關鍵審計事項得出結論等。

該會續指，上市公司董事不應為了滿足業績公布的「死線」，而受壓同意發布財務信息。

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