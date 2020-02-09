代理十大屋苑周末錄7成交　美孚新邨減價百萬沽

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，較上周多4宗或133%，但仍有半數屋苑錄得零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年前，十大屋苑周末可錄雙位數交投量，理應新年後，交投量亦可重回雙位數水平，惟受新冠肺炎疫情影響，睇樓活動大減，市況打折扣，幸市底好，經濟條件如低息環境及人行降準等均有利置業，加上業主願意減價，吸引買家入市，令本周末十大屋苑交投量止跌回升。

港島區方面，該行趙鴻運表示，鰂魚涌太古城本月暫錄得7宗成交，本周末錄2宗交投，其中1宗為東海閣中層B室，實用面積723方呎，三房兩廁，擁單邊全海景，成交價1,448萬元，折合實用呎價20,028元。

九龍區方面，該行馮健平表示，荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場1號低層D室，實用面積521方呎，兩房間隔，望開揚市景，原業主上月開價800萬元，受疫情影響，逐步擴大議價空間，最終獲區內上車客議價，以700萬元承接，折合實用呎價13,436元。據悉，原業主於2006年11月以208萬買入單位，持貨13年多，獲利492萬元，單位大幅升值逾2.3倍。

新界區方面，該行黎宗文表示，沙田第一城43座高層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，望東南街景，成交價506.8萬元，折合實用呎價16,671元。該行文家輝表示，天水圍嘉湖山莊本周末錄2宗成交，較上周多1宗，景湖居11座低層H室，實用面積550方呎，3房間隔，附設雅致裝修，望內園景觀，剛以542萬元沽出，平均實用呎價9,855元。

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