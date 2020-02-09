疫情續肆虐！豪宅連環劈價　天晉3B累減近六成易手

新冠肺炎疫情肆虐，多區豪宅均出現劈價個案。將軍澳天晉3B期一個於2018年初以進取價推出放盤的高層戶，周日(9日)以2,025萬元沽出，較當時叫價累積減價近六成，呎價約18,112元。

中原伍錦基表示，該單位為屋苑1B座高層A室，實用面積1,118方呎，採四房雙套間隔，向南面並享海景，新買家為用家。原業主於2018年以1,871萬元購入上址，即持貨約五年，帳面僅升約8%。他指出，該物業於2018年2月放盤，當時叫價高達4,800萬元，高於市價水平。惟該單位一直未獲承接，隨後多次減價，直至去年9月份已減至2,600萬元，而今年則再下調至2,450萬元。

九龍站豪宅亦大幅劈價，更重返三年前水平。美聯施蒂文稱，擎天半島6座高層H室，面積757方呎，享部分山景及海景，獲外區用家以1,950萬元交吉購入，呎價25,760元，較市價低一成。該單位早前叫價2,400萬元，一月份已減價至2,200萬元。

上月錄新冠肺炎個案的屋苑，有業主擔憂後市沽貨離場。美聯陳少鴻表示，馬鞍山天宇海1B座高層D室，面積736方呎，獲用家以948萬元購入，低市價約7%。該單位去年十二月底叫價1,045萬元，惟業主見疫情未有緩和，看淡後市減價出售。

至於剛過去的周末兩天，十大屋苑錄7宗成交，按周多4宗，但仍有半數屋苑錄得零成交。中原趙鴻運稱，鰂魚涌太古城期間錄兩宗交投，如東海閣中層B室以1,448萬元低市價沽出，面積723方呎。而新盤市場繼續淡靜，過去兩天市場共錄逾20宗一手成交，按周相若。

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