新盤UPDATES：西貢133 PORTOFINO四房戶2878萬沽

疫情拖累市況，新盤市場交投欠活躍，不過仍有個別豪宅高價成交出現。

●西貢133 PORTOFINO四房戶2878萬沽

●THE RICHMOND高層1663萬沽 呎價3.55萬

該盤累售45伙，佔全盤50%單位，包括15伙開放式、29伙1房戶及1伙兩房戶，套現逾3.7億元。

恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，項目銷情理想，將部署短期內加價加推應市，第三輪銷售安排容後公布。他續指，第二輪銷售當中，港島買家佔約6成，九龍及新界買家分別佔約2成，當中不乏大手買家購入2伙作投資用途。

●西營盤藝里坊‧1號累售170伙

－－－－－－