新盤UPDATES：西貢133 PORTOFINO四房戶2878萬沽
2020年02月09日 20:27
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疫情拖累市況，新盤市場交投欠活躍，不過仍有個別豪宅高價成交出現。
●西貢133 PORTOFINO四房戶2878萬沽
信和置業(00083)旗下西貢海景豪宅項目133 PORTOFINO，今日(9日)以招標形式售出1座3樓A單位，實用面積1,239方呎，成交價2,878萬元，平均呎價約23,228元。成交單位為4房兩套及多用途房間隔，橫廳闊底為7米，樓層高度達3.5米，且屬大單邊單位，景觀開揚。市場消息指，該項目自招標開始，查詢者眾多，主要以九龍塘、山頂南區及西貢買家為主。
●THE RICHMOND高層1663萬沽 呎價3.55萬
恒基地產(00012)旗下西半山羅便臣道新盤THE RICHMOND，繼周六次輪單位全數沽清後，今天(9日)再錄新高成交。項目26樓A室，實用面積468方呎，屬2房間隔單位，剛以逾1,663.21萬元沽出，成交呎價35,539元，創項目成交價及呎價新高。
該盤累售45伙，佔全盤50%單位，包括15伙開放式、29伙1房戶及1伙兩房戶，套現逾3.7億元。
恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，項目銷情理想，將部署短期內加價加推應市，第三輪銷售安排容後公布。他續指，第二輪銷售當中，港島買家佔約6成，九龍及新界買家分別佔約2成，當中不乏大手買家購入2伙作投資用途。
●西營盤藝里坊‧1號累售170伙
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的西營盤藝里坊‧1號，今年1月至今，項目已售出22伙，包括12伙開放式及10伙1房單位，平均成交呎價31,990元。現時全盤累售170伙，佔可發售單逾87%，合共套現近15億元。
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