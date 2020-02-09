盈警潮殺到！近130公司「告急」　疫情添亂恐拖垮經濟

港股業績期陸續展開，東網統計顯示，截至周日止逾三個月期間，單是主板公司已最少近130家就去年1至12月全年度業績刊發盈利警告，主要受中美貿易戰及本港社會動盪影響。分析認為，新冠肺炎疫情成為今年中國經濟的新「黑天鵝」，料企業盈利能力持續轉差，未來將有更多公司發盈警。

阿里巴巴（09988）將於本周三率先「放榜」，市場估計其去年第四季業績賺419.95億元人民幣，按年增長近27%。

於公布的盈警股中，以本地消費股及出口的工業股受創最深。其中卓悅控股（00653）預期截至去年12月底止年度虧損將大幅增加，太興集團（06811）亦估計去年度股東應佔溢利將顯著減少。

工業股方面，致豐工業電子（01710）為留客而「硬啃」美國關稅。個別企業因將產能遷出中國，產生一次性成本開支，對去年度盈利帶來衝擊；部分則因客戶採購轉趨觀望、押後訂單出貨、應收帳長期被拖欠而要減值，以及物業、廠房及設備價值下滑而需作出減值。

事實上，若計及財政年度不是始於一月的企業和創業板公司，盈警數量可能更多，加上近月新冠肺炎疫情衝擊，市場憂慮企業盈利或進一步下挫。

中投傲揚基金經理溫鋼城直言，中美次輪貿易談判涉及知識產權和開放市場等多項敏感議題，更難「傾掂數」，正式完結前，投資者對內地市場依然缺乏信心，內地企業經營狀況恐比去年更差。至於新冠肺炎疫情則打擊各行各業，零售及餐飲業今年稍後恐爆發結業及裁員潮，而濠賭股亦會因農曆新年訪澳旅客大減及賭場停運而收入大減，之後發盈警機會也很大。

東驥基金管理董事總經理龐寶林稱，疫情令內地生產、運輸及消費活動停頓，連內需板塊亦恐難幸免，本港企業更「雪上加霜」，之後發盈警的企業勢將更多，尤其是本地股。他估計，中央在疫情緩和過後會以財政政策刺激內需，亦不排除中國人民銀行在年中再度下調存款準備金率。

儘管如此，他對內地經濟前景不樂觀，預期企業經營狀況會再轉差，原因是人行近期已全面降準，近日亦進行了逾萬億元人民幣的逆回購維穩金融市場，惟之後再托市效力或有遞減之虞，可能加劇內地樓市泡沫爆破及匯價壓力。

券商高盛早前已經因應最新的新冠肺炎疫情，下調MSCI中國及MSCI香港指數今年盈利增長預測，預料分別再下滑至8%及2%。溫鋼城相信，5G概念股及新經濟股今年的企業盈利能力會相對較高，惟內需股前景要視乎疫情持續多久，以及中央會否實施利好政策。

－－－－－－