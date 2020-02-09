Apple「摺芒」技術曝光　解決咗呢個難題...

外國媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)最近獲得一個摺疊屏幕的專利設計，但分析認為此舉離Apple推出「摺芒」手機仍有漫漫長路。

美國專利及商標局日前公開蘋果公司一份最新專利設計「Electronic devices with flexible displays and hinges」（具有捲軸顯示器和鉸鏈的電子設備）。

專利案顯示，Apple意向製作一種外殼分為兩部分的電子產品，在摺疊過程中，屏幕中間的彎曲部分間隙會增加，以維持最少角度避免過度折疊，導致屏幕出現摺痕，展開時又可以維持平整的狀態。

擁有專利並不等同立刻推出折疊屏產品，分析指出，儘管蘋果公司這幾年在全面屏、5G、「摺芒」等熱門技術或概念上明顯落後競爭對手，但這並沒有甚麼不妥。

意見認為，高昂的成本以及各種不完美，證明「摺芒」手機還算不上是一個成熟的產品，對Apple而言，基本不存在推出方案不成熟的試驗性質產品的可能性。

然而Apple也擁有天然的優勢，折疊屏方案需要設備在手機和平板兩種形態之間切換，這就對系統以及應用適配提出了新的挑戰。蘋果公司有着自家操作系統的優勢，以及App Store中的大量應用都同時兼容iPhone和iPad。

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