沈振盈：受制疫情　大市反覆上落

上周內地A股復市後，港股連升4日，大市從周一低位26,145點計，最多升至27,608點，反彈幅度逾1,450點。港股在年假後回來裂口下跌，每日成交金額逾1,200億元，試問在一面倒悲觀情緒之下，大成交的買家會是誰？

明顯見到是基金大戶正在收集已跌殘的股份，故在市場情緒過分悲觀、衍生工具市場已側埋一邊地淡的情況下，自然造就了大幅反彈的機會。新冠肺炎疫情在上月下旬開始引發港股下跌，此刻只反彈了跌幅的一半，能否收復失地，仍要看疫情的發展。

本周的日子好壞參半，相信市況仍會反覆上落。若然疫情未有惡化，大市就算回吐，相信也可以守得住26,500至26,800點區間。若然疫情受控，恒指就有機會挾上28,000點水平。上周筆者指出，「立春」(2月4日)會是第一個形勢轉變的日子，第二個重要日子是年初十五「元宵」節。過去一周已初步驗證了「立春」的改變，下一步就要看本周的市況發展。

本周每日的股市走勢預測：

周一（癸未日）：天干屬水地支屬土，土剋水之局，反覆偏軟，出現跌勢。

周二（甲申日）：天干屬木地支屬金，金剋木之局，先升後回。

周三（乙酉日）：天干屬木地支屬金，金剋木之局，走勢向好。

周四（丙戌日）：天干屬火地支屬土，火生土之局，持續向好。

周五（丁亥日）：天干屬火地支屬水，水火交戰之局，略見淡勢。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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