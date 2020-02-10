港交所密切留意公司能否如期刊發核數師報告

港交所發言人表示，正密切留意態發展，上市公司如有需要應盡快聯絡該所以商討有關情況。香港證監會發言人就沒有額外補充。

根據上市規則，主板公司需在財政年度結束後3個月刊發經與核數師協定同意的初步業績公告，日前證監會及港交所已作出理順，容許上市公司可刊發「尚未與核數師議定的初步業績」。

不過，市場現時又開始關注，公司能否趕及在4月底前刊發核數師報告，以及公司需於6月底前召開股東周年大會（AGM）的「死線」可否押後。

根據規定，公司必需在財政年度結束後4個月內，刊發年報，並內附核數師報告。公司法亦規定，公司需要在年度結束後六個月內召開AGM。

市場人士指出，因疫情關係，現時會計界在上市公司核數方面出現實際困難，若未能在4月底「死線」前刊發核數師報告，監管機構如何處理？若AGM召開不到，又會否牴觸公司法，及是否不可改期等。

據悉，監管機構認為現時仍言之尚早，現時根本無法確定疫情的事態發展。但初步預期，如公司未能在4月底前刊發年報及核數師報告，港交所會按個別情況考慮逐一審理，上市公司可與其商討有關情況。

至於公司需在6月底前開AGM，由於按規定要在21日前通知，即大約最遲在5月底或6月初始通知，距離現時尚有一段時間。

根據香港公司條例，在香港註冊成立的上市公司，如有需要押後AGM日期，是有渠道可做到，但並不是港交所及證監會的管轄範圍，公司需要向法庭申請。

不過，現時在港註冊成立的上市公司數量較少，大部分都是海外註冊成立，如開曼群島、百慕達等，這些公司如要押後AGM日期，就需要與其法律顧問考慮當地公司法例、以及公司章程等規定。

－－－－－－