【專家點評】御峰理財：泡沫爆破前的瘋狂　應如何自處？

執筆之時，新型冠狀病毒肺炎(又稱武漢肺炎)疫情仍然嚴峻，內地新增確診數字每天仍然多達3,000至4,000宗，未有回落迹象，而治癒人數亦僅佔現時確診人數約3% (若以十多天前，1月27日4,535宗 中國確診數字計算，現時少於20%的患者已經治癒康復)。參考SARS過往經驗，病人可能需時約3至4星期才能徹底康復，相信未來數星期康復人數將會加快上升。否則，市場可能需要重新評估今次疫情對中國及全球經濟的影響。

根據彭博經濟師的預測，今次疫情可能導致中國首季GDP增長(按年)放緩至4.5%，遠低於上季度6%的增長，而假如疫情其後轉趨穩定，第2季GDP增長有望可見底回升。相反，疫情持續預計將拖累第2季GDP繼續下跌，並令中國全年GDP僅增長約5.6%。

另外，消費及投資增長必將首當其衝，彭博預測疫情可能分別影響今年增長2.8及2.4個百分點。另一投行高盛則更為悲觀，預測中國首季GDP增長將可能放緩至4.0%，全年GDP在最差的情況下更可能低至只有5%增長(並已計入中國將可能推出的刺激經濟措施)。

此外，由於中國佔全球經濟生產總值比例由2003年SARS時的4%升至現時約17%，今次疫情相信對環球經濟的衝擊會較SARS時更大。高盛預計環球經濟增長可能因此而損失約0.2至0.3個百分點，雖然從數字上看影響並不算嚴重，但對於部分與中國有緊密經濟合作關係的國家，特別是鄰近亞洲地區，如南韓、泰國、台灣、印尼等，更有不少產業與中國的供應鏈或旅遊業適適相關，預期所受影響將會更大。

睇番股票市場，自武漢肺炎疫情爆發以來，中港、亞洲及新興市場股市分別從1月初高位回落最多4%至12%不等，但近日有明顯反彈迹象，主要由於市場認為今次疫情只屬短暫性，並不會影響全球經濟今年溫和復甦的基調，加上憧憬中國在疫情穩定後將加大刺激經濟力度、以及環球資金氾濫及參考SARS完結後股市大幅反彈這些經驗等因素，不少市場人士更建議投資者現時應該大幅趁低吸納。

對於這種說法，筆者實不敢苟同。現時股價是否已大致反映武漢肺炎對企業盈利的影響仍屬一大疑問。根據彭博資料顯示，市場現時預估中國及亞洲今年的盈利增長分別是10%及13%，相信仍屬偏高。筆者相信大部分分析員仍未下調他們的預測，特別是今次疫情對企業成本有多大影響現時更難以預測。

另外，美國股市最近又再創新高，大有在資金水浸之下無視一切風險之勢，更令筆者倍感憂慮。當然，歷史告訴我們股市泡沫爆破前必先瘋狂，但筆者還是建議投資者不宜過分進取，分散投資仍是較佳的投資策略。

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