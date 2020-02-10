香港電視1月訂單交易額按年升49%
2020年02月10日 07:37
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香港電視(01137)公布，今年1月網購平台及門市(HKTVmall及HoKoBuy)平均每日訂單數量為224萬張，按月增19.8%，按年增64.7%。而平均訂單值按年跌9%，至488港元，按月則升4.5%。今年1月平均每日訂單總商品交易額為1,090萬元，按年升49.3%，按月升25.3%。每月訂單總商品交易額按年升49.6%，至3.38億元，按月升24.7%。
根據最新的業務表現，2月首9天的增長動力及營運狀況均較1月同期更強，董事會預期此增長動力將延續至整個2月。董事會將繼續評估業務增長的可持續性，並緊密地監察業務的發展並盡力調整營運措施，應付業務量的變化。
集團認為，業務量的增加可能因為2019年的增長動力的效應而來，加上在目前情況下香港人對前往人多擠迫的地點的意欲亦減弱，因而將購物需要改變至網上購物平台包括KTVmall，並增加於網上平台購物的頻率。
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