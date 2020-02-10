新冠肺炎：中國中藥獲透解祛瘟顆粒配製批件

上周六(8日)省藥監局、廣東省衛生健康委員會、廣東省中醫藥局聯合發布《關於透解祛瘟顆粒(曾用名｢肺炎1號方｣)臨床使用有關規定的通知》(粵藥監局許〔2020〕8號)，允許廣東省新型冠狀病毒感染的肺炎定點救治醫院，根據臨床需要直接調劑使用透解祛瘟顆粒，無需向省藥監局提出調劑申請；非廣東省定點醫院申請調劑使用透解祛瘟顆粒的，由省藥監局予以優先審批。獲調劑的醫療機構可直接向廣東一方申請提供配送。

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，國家衛生健康委員會強調要積極發揮中醫藥作用，篩選確定有效的中藥方劑和中成藥，提高臨床救治的有效性。經廣東省疫情防控指揮部組織召開專家諮詢會，對透解祛瘟顆粒的臨床觀察結果進行評估後認為：透解祛瘟顆粒能夠明顯改善新型冠狀病毒感染肺炎(輕症)的臨床症狀，有減少重型肺炎發生的趨勢，具有較好的臨床價值。

廣東一方憑藉之前在中藥配方顆粒研究過程中的經驗和數據積累，快速完成透解祛瘟顆粒備案產品的生產、檢驗和申報，並獲得醫療機構製劑委託配製批件，目前已積極組織生產配送。集團將繼續密切關注疫情發展情況，全力保障疫情防控藥品的供應，積極承擔醫藥企業社會責任，為抗擊疫情，為人民群眾生命安全和身體健康貢獻力量。

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