【市前重點睇】港股「黑期」挫約500點 油價瀉逾1%
2020年02月10日 07:55
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●美匯指數高企98.69，離岸人民幣(CNH)低見7.0123，港匯跌至7.7659，美元兌日圓見109.62，歐元挫至1.0949，英鎊低企1.289。金價升上1,576美元。油價瀉逾1%，布油失守54美元，紐油跌穿50美元。道指期貨下跌。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指挫約500點。
●道指上周五(7日)收報29,102點，跌277點或0.94%；標指收報3,327點，跌18點或0.54%；納指收報9,520點，跌51點或0.54%。 https://bit.ly/2tIDl49
●美國聯儲局上周五發表報告，指新型冠狀病毒對美國經濟帶來新風險，認為「近日疫情爆發恐衝擊中國，其影響將蔓延到全球其他經濟體。」報告並警告，中國企業及金融領域顯得脆弱，令該國容易受到不利發展所拖累。
●外媒報道，超過30年以來一直是機構投資者民調首選的經濟師、Evercore ISI主席Ed Hyman表示，預期中國今年首季經濟增長將降至零，坦言中國增長正在顯著放慢，令很多人感到憂慮。
●美國去年12月消費信貸增幅超預期。
●美國1月非農職位增22.5萬個，好過預期。
●美國10年期國債孳息率跌5.87點子，報1.5834厘。
●港股ADR指數上周五收報27,147點，跌256點或0.95%。
●即月恒生指數夜期上周五收報26,985點，跌289點，低水419點，成交32,837張。
●紐約期油上周五收報每桶50.32美元，跌63美仙或1.2%；布蘭特期油收報每桶54.47美元，跌46美仙或0.8%。
●紐約期金上周五收報每安士1,573.4美元，升3.4美元或0.2%，全星期則累跌約0.9%。
●英國富時100指數上周五收報7,566點，跌38點或0.51%；法國CAC指數收報6,029點，跌8點或0.14%；德國DAX指數收報13,513點，跌61點或0.45%。 https://bit.ly/2OVKWE7
●港交所密切留意公司能否如期刊發核數師報告。
●中國各級財政共安排疫情防控資金約719億元人民幣，實際支出已達316億元人民幣；人行周一(10日)將發放首批疫情防控專項再貸款；發改委要求為疫情防控相關項目提供債務融資支持。
●中國1月外儲3.11萬億美元，連升兩個月。
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