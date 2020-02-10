【市前重點睇】港股「黑期」挫約500點　油價瀉逾1%

●美匯指數高企98.69，離岸人民幣(CNH)低見7.0123，港匯跌至7.7659，美元兌日圓見109.62，歐元挫至1.0949，英鎊低企1.289。金價升上1,576美元。油價瀉逾1%，布油失守54美元，紐油跌穿50美元。道指期貨下跌。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指挫約500點。

●美國聯儲局上周五發表報告，指新型冠狀病毒對美國經濟帶來新風險，認為「近日疫情爆發恐衝擊中國，其影響將蔓延到全球其他經濟體。」報告並警告，中國企業及金融領域顯得脆弱，令該國容易受到不利發展所拖累。

●外媒報道，超過30年以來一直是機構投資者民調首選的經濟師、Evercore ISI主席Ed Hyman表示，預期中國今年首季經濟增長將降至零，坦言中國增長正在顯著放慢，令很多人感到憂慮。

●美國去年12月消費信貸增幅超預期。

●美國1月非農職位增22.5萬個，好過預期。

●美國10年期國債孳息率跌5.87點子，報1.5834厘。

●港股ADR指數上周五收報27,147點，跌256點或0.95%。

●即月恒生指數夜期上周五收報26,985點，跌289點，低水419點，成交32,837張。

●紐約期油上周五收報每桶50.32美元，跌63美仙或1.2%；布蘭特期油收報每桶54.47美元，跌46美仙或0.8%。

●紐約期金上周五收報每安士1,573.4美元，升3.4美元或0.2%，全星期則累跌約0.9%。

●港交所密切留意公司能否如期刊發核數師報告。

●中國各級財政共安排疫情防控資金約719億元人民幣，實際支出已達316億元人民幣；人行周一(10日)將發放首批疫情防控專項再貸款；發改委要求為疫情防控相關項目提供債務融資支持。

●中國1月外儲3.11萬億美元，連升兩個月。

－－－－－－