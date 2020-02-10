綠葉製藥治療精神分裂和躁鬱症藥獲南非等分銷及推廣協議

綠葉製藥( 02186 )公布，集團全資子公司Luye Hong Kong，與Cipla Limited,India之全資子公司Cipla Medpro South Africa (Pty) Limited簽署就思瑞康®和思瑞康緩釋片®在南非、納米比亞及博茨瓦那的獨家分銷和推廣協議。

思瑞康®(富馬酸喹硫平、速釋、IR)及思瑞康緩釋片®(緩釋製劑)乃具有抗抑鬱特性的非典型抗精神病(AAP)藥物。思瑞康®的主要病症是治療精神分裂症和躁鬱症。思瑞康緩釋片®在若干市場亦獲准用於抑鬱症和廣泛性焦慮症。

於2018年5月7日，公司、Luye Hong Kong與AstraZeneca訂立資產收購及許可協議，據此，AstraZeneca向Luye Hong Kong轉讓若干資產；及向Luye Hong Kong授出若干地區有關思瑞康 ®及思瑞康緩釋片®的許可證，該等地區覆蓋51個國家和地區，包括中國、南非、納米比亞、博茨瓦那、英國、巴西、澳洲、沙特阿拉伯、墨西哥、南韓、泰國、阿根廷、馬來西亞及其他位於亞洲、拉丁美洲、非洲、大洋洲和東歐的國家和地區。

Cipla Medpro是南非第三大的私營醫藥公司。在其分銷和市場推廣領域廣闊網絡和豐富經驗的支持下，公司董事相信該產品將在南非及其鄰國取得強勁的增長。

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