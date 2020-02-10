【股民熱話】無薪假成新常態　預示經濟三大危機？

香港經濟受去年貿易戰及社會動盪影響，本已疲憊不堪。今年以來爆發新冠肺炎疫情，弄得人心惶惶，唔少企業諗住春節前後氣氛會好番啲，誰知如今一切皆已幻滅，第一個自保的做法，係檢討人手減省營運成本。若無薪假成職場新常態，或預示經濟三大危機！

首先，就是企業倒閉潮。其實企業要求員工放無薪假，主要是生意一落千丈，收入大跌，但參考沙士後經濟反彈，暫時仍期望疫情受控後市道會好快回穩，故要求員工放無薪假分擔風險減省成本，又可暫時留住人才應付經濟復甦需求。問題是，若然疫情好快受控的憧憬失落，只怕不少企業都難再打持久戰，緊接放無薪假浪潮，下一波就係企業倒閉潮，打工仔要埋單計數，轉做「量地」。

其次是，居民收入大減，將進一步打擊消費意欲，加大經濟下行壓力。即使政府推出刺激措施，但講到明只係「紓困」，實際上無法在短期內扭轉困局，經濟指標沒有最低只有更低，資產估值重沽潮將現，資產價格隨時可找到調整的藉口。

第三，打工仔收入下降，甚至掉飯碗，交稅的資格都沒有了；企業盈利下降，甚至虧損，捱不到的要倒閉，可見政府利得稅和薪俸稅收入都會下降，加上資產價格調整，成交低迷可以預見，印花稅表現亦難樂觀。如是者，政府收入大減，卻要大動庫房儲備刺激經濟，財政惡化是可以預見的趨勢。

當然，經濟有起有落，好景的時候積穀防饑，如今逆境大派用場，合情合理。問題是，香港的經濟結構過於側重地產及金融產業，若然經濟衰退持久，香港政府的財政壓力實在不容低估，連帶港元聯繫匯率制度的穩定性都會引起投資者關注。

以上三個可能出現的現象，聽起來可能有點危言聳聽，但正所謂「人無遠慮，必有近憂」。既然眼前經濟逆境是躲不開、避不過，無論是企業抑或打工仔，都只有作最壞打算，做最佳準備。

無薪假意味市民收入下降，惟有減少支出，或者善用空閒時間，參加再培訓計劃，加強競爭力。展望企業倒閉潮將至，長工職位會減少，打工仔可能要轉做兼職工作，甚而嘗試投入新經濟，研究拓展互聯網消費商機，嘗試創業。反正靈活變通，保持鬥志，逆境總會過去。

至於投資，在就業市場和商業景氣兩大淡風下，筆者已多次強調要及時調整組合，減槓桿，並增持避險和固定收入資產，以多元化投資盡量分散風險。至於選股，並非所有消費類股皆不能沾手，逆境也有受歡迎的消費潮流，如集體採購消耗品爭取折扣，又或者能夠慳到生活費的方法。就如市道差，消費者都要慳住使，格價和優惠資訊需求大、特價場、二手貨品，甚至以物易物都會有市場；市民慳錢減少出外用餐，DIY烹飪資訊，健康食品，都會比市旺的時候有市場；再如養車成本貴，共享汽車市場有待開發。

至於避忌的板塊，收租股就是一例，皆因網購和遙距商業活動成潮流，商用物業租賃需求將持續下降，加上市民消費意欲低，減少行商場和購買非必需品，經營大型商場吸金的黃金年代成過去，買收租股穩賺高息的日子也許不再。

此外，身處錢使咗好難搵得翻的年代，如何慳錢之餘，亦要落實儲蓄計劃，不能再先使未來錢，且須認真學習投資，抵禦通脹。

總之，面對變化，惶恐與擔憂難免，但短線情緒波動過後，還是要歸於理性。歌仔都有得唱：「知否世事常變，變幻才是永恒」，將變化視為機會，逆境中投資者更需要保持積極態度。

東方產經專欄作者 帥哥

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