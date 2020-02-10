被聯交所暫停股份買賣 雙樺控股曾瀉50%
2020年02月10日 08:20
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雙樺控股(01241)公布，接獲聯交所於2020年2月7日發出的函件作為通知，當中載述聯交所認為該公司未能根據上市規則維持足夠的營運水平及擁有足夠價值的資產支持其營運，以保證公司股份得以繼續上市，故聯交所決定根據上市規則暫停其股份買賣(該決定)。
該股周一(10日)股價最多下瀉50%，低見0.095港元；暫時成交淡。
作出該決定時，聯交所已考慮(其中包括)以下3大事項，包括：1)公司經營規模已大幅縮小至較低水平。集團的營業收入自 2014年起已顯著下降，2015年以來一直虧損，聯交所擔心公司將無法改善營運，而現有業務已不再具有可行性和可持續性；2)聯交所認為公司業務計劃是初步和一般的，且沒有提供具體的證據來證明這些計劃能夠大幅改善經營規模並支持可行和可持續的業務；3)公司截至2021年12月31日止兩個年度的預測利潤將主要由非經營性租金收入支持，租金待未來與潛在租戶進行協商。除去租金收入，預計公司在上述財政期間將錄得淨虧損。
根據該函件，於股份獲准恢復買賣前，公司須重新遵守上市規則。倘股份於連續18個月內仍暫停買賣，則聯交所可能取消公司股份上市地位。
根據上市規則，公司有權於接獲該決定起計7個營業日內要求上市委員會覆核該決定，故倘公司並無於2020年2月18日(下周二)前提出任何覆核請求，則股份將自本月19日起暫停買賣。此前，股份將會繼續買賣。公司正對該決定進行內部審閱及審議，同時亦與其專業顧問討論，並將考慮是否提交將該決定轉交上市委員會進行複核的複核要求。
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