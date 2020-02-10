【專家點評】古勝：二線科網股有鑊氣

上周港股報復式反彈，高低幅度差唔多1,500點，未來會唔會整固後再上，暫時不得而知。事關新冠肺炎於內地擴散速度未見放緩，香港確診人數亦在上升，香港經濟危危乎，股市能否更上一層樓，需要各位看官自行思量。

資金繼續托市保港股、A股，以營造眾人皆醉嘅太平盛世氣氛，缸邊友醉埋一份，限注短炒個股波幅，繼續炒股唔炒市，並無不可，但切忌大注入市坐貨，避免疫情一旦失控而損手爛腳。

講起近日當炒股，自不然要數到一批二線嘅科網股及新經濟股。現時內地進行大規模封城，逾30個城市陷入停頓狀態，雖然人人留在家中、外出受到限制，但生活總要繼續，因此安坐家中仍可工作、學習、手遊及購物消費嘅概念股，紛紛扶搖直上。

展望本周，中國將於周一公布1月份消費者物價指數，惟未知會否如上周五的進出口數據般突然取消；周四、周五則有美國公布1月份消費者物價指數，以及2月份密歇根大學消費者信心指數。呢啲數據都對今年經濟走向有啟示性，尤其係面臨疫情全球擴散嘅風險，所以老古再提提大家，小心運用手上籌碼，謹記逆市中保本比賺錢緊要。

東方產經專欄作者 古勝

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