新冠肺炎：日股跌逾百點 韓澳股偏軟
2020年02月10日 08:33
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎疫情持續擴散，美股三大指數上日收跌；亞洲主要股市向下走，日本日經225指數早段跌168點或0.7%，報23,659點。
板塊方面，能源、資訊技術及工業股全線下跌逾1%。個股中，太陽誘電挫4%，商船三井跌近3%，日產汽車跌逾1%。
南韓首爾綜合指數亦跌26點或1.2%，報2,185點。個股中，現代重工及東陽網絡齊跌3%，三星電子跌1.5%。LG DISPLAY周一(10日)將重啟在中國的LCD模塊工廠，股價跌0.6%。
澳洲悉尼普通股指數下跌36點或0.4%，報7,085點。板塊方面，能源及原材料股皆跌1%，金融股跌0.5%。個股中，Service Stream及Energy World下跌4%至5%。
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