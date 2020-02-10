【專家點評】管泓姿：A股新經濟板塊反彈力強

華夏基金香港業務副總裁管泓姿表示，雖然鼠年A股開局欠佳，隨着疫情的回穩，A股已連續4個交易日強力反彈，收復失地的速度比港股更強。雖然疫情衝擊經濟，但卻有望強化貨幣寬鬆。疫情衝擊下，正是創業板和科技股凸顯最大機遇的時候，證明科技、教育和公共服務等「軟實力」獲市場認同。

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