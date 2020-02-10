【專家點評】管泓姿：A股新經濟板塊反彈力強
2020年02月10日 09:15
東網電視更多新聞短片
華夏基金香港業務副總裁管泓姿表示，雖然鼠年A股開局欠佳，隨着疫情的回穩，A股已連續4個交易日強力反彈，收復失地的速度比港股更強。雖然疫情衝擊經濟，但卻有望強化貨幣寬鬆。疫情衝擊下，正是創業板和科技股凸顯最大機遇的時候，證明科技、教育和公共服務等「軟實力」獲市場認同。
華夏滬深三百(03188)在過去4個交易日反彈了8.1%，並持續成為香港第二大成交ETF。華夏MSCI中國A股國際通指數ETF(03197)受惠於新經濟板塊，反彈力度更強，過去4個交易日天反彈了9.05%。儘管很多行業在2020首季業績受到較大影響，但從中長期來看，中國經濟長期向好的趨勢不改，資本市場對外開放的紅利仍將不斷得到釋放，反而疫情產生的短期股價衝擊給投資者帶來了入市機會，建議投資者趁低逐步吸納A股。
市場對疫情衝擊經濟的疑慮有所緩解，再加上中國表示將會對部分進口美國商品關稅減半，令美國3大指數在周四晚均創收盤新高。數據顯示，美國上周首次申領失業救濟金人數降至9個月低點，讓投資者更加樂觀。強勁的經濟數據、盈利增長、寬鬆貨幣政策及中美貿易談判好轉等因素，將延續美股牛市。特別是納指科技巨頭，如蘋果公司、微軟、Amazon、Intel、Netflix等在疫情下環球商機處處，股價上升動力依然驚人。FL二華夏納一百(07261)由年初至上周五，短短1個多月內已經累積13.83%升幅，建議投資者加大配置納指倉位。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。