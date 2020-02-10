新冠肺炎：滬深股市報跌　酒股捱沽

內地新冠肺炎確診數目超過4萬宗；A股三大指數普遍下跌，滬綜指低開15點或0.54%，報2,860點；深成指低開33點或0.32%，至10,577點；滬深300輕微高開3點或0.17%，至2,019點。

板塊方面，釀酒股領跌近1%，金融股跌0.7%，煤炭股跌0.5%；而飛機製造股升近0.8%，船舶製造股升1.2%。

中順潔柔高開5%，報15.01元人民幣(下同)。公司子公司擬生產及銷售醫用口罩，中金預計當地政府或在資金投入方面對該項目進行補貼支持，上調其目標價9%至16.4元。

益生股份高開逾2%。中金預計其2019年淨利潤將大增逾5倍，但短期考慮到新冠肺炎疫情令市場整體風險偏好降低，行業估值中樞有下移可能，調低其目標價20%至32元。

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