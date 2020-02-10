中國1月CPI按年升5.4%創逾8年高　豬肉價格飆116%

中國1月居民消費價格指數(CPI)按年增長5.4%，增速創2011年10月以來最快，預期升4.9%，前值升4.5%。

統計局城市司高級統計師董莉娟表示，按年而言，CPI漲幅擴大既有春節及新冠肺炎疫情影響的因素，也有今年與去年春節錯月、去年對比基數較低的因素。其中，食品價格上漲20.6%，漲幅擴大3.2個百分點；非食品價格上漲1.6%，漲幅擴大0.3個百分點。食品中，鮮果價格下降5%，連續4個月下降；雞蛋價格上漲2.8%，漲幅回落4.5個百分點；牛肉、羊肉、雞肉和鴨肉價格漲幅在10.4至20.2%之間，均有不同程度回落；豬肉價格上漲116%；鮮菜價格上漲17.1%。

食品中，鮮菜和豬肉價格按月分別上漲15.3和8.5%，鮮果和水產品價格分別上漲5.5和4.5%。雞蛋、雞肉和鴨肉供應充足，價格分別下降3.7、1.7和1%。

非食品中，醫療保健、教育文化和娛樂、交通和通信價格按年分別升2.3、2.2和0.9%。扣除食品和能源價格的核心CPI升1.5%，漲幅擴大0.1個百分點。據測算，在1月份5.4%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為4.0個百分點，新漲價影響約為1.4個百分點。

期內，湖北CPI按月升1.5%，按年漲5.5%，漲幅與全國大體相當，反映當地市場保供穩價工作在有關方面支持下取得積極成效。

1月份工業生產者出廠價格指數(PPI)按年增長0.1%，為7個月以來首次錄得按年上升，預期持平，前值跌0.5%。其中，生產資料價格下降0.4%，生活資料價格升1.3%。主要行業中，漲幅擴大的有石油和天然氣開採業，上漲17.5%，擴大11.7個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲2.4%，擴大1.3個百分點。

由降轉漲的有石油、煤炭及其他燃料加工業，上漲4.6%；黑色金屬冶煉和壓延加工業，升0.7%。煤炭開採和洗選業下降4.1%，降幅擴大0.5個百分點。化學原料和化學製品製造業下降4.3%，降幅收窄0.9個百分點。據測算，1月份0.1%的按年漲幅均為去年價格變動的翹尾影響。

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