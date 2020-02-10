【專家點評】陳政深：保利物業具防守力

武漢肺炎疫情仍未有暫停擴散之象，然而港府上星期宣布強制檢疫措施，市場卻似乎甚為受落。恒指上周抽高逾千點，相當於4%的升幅，而上周五尾市亦可見指數之強勢，只是恒指最終未可收於27,500點的位置之上。恒指27,500點為心理關口，亦是50天線所在，更是去年12月的上升裂口頂部。

是次恒指未能企穩，技術形態上點到即止，屬補回裂口，而遇阻回落更非太過正面之走勢。內地每日仍有逾三千宗新增武肺確診個案，目前暫未宜將後市視作已告回穩，反而應將每個反彈視作逃生門，將基本因素較差，又或是炒作意味較濃的股份換走，增加組合內之現金比重。

除此之外，投資者亦可考慮增加防守類股份的比重。所謂防守，除了考慮估值因素之外，其業務面對的潛在風險亦應注視。內地大型物管股雖然同樣面對大環境的威脅，但業務本質相對穩定。

此外，市場預計公司有機會在本月發盈喜，並在市值站穩百億之後，獲納入互聯互通，屆時憑其品牌在內地的知名度，可望吸引更多資金流入，長遠亦具併購憧憬，成為股價之中長線催化劑。投資者可考慮在60元附近吸納，止蝕位定於52元。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

－－－－－－