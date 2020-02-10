【專家點評】陳政深：保利物業具防守力
2020年02月10日 10:00
東網電視更多新聞短片
武漢肺炎疫情仍未有暫停擴散之象，然而港府上星期宣布強制檢疫措施，市場卻似乎甚為受落。恒指上周抽高逾千點，相當於4%的升幅，而上周五尾市亦可見指數之強勢，只是恒指最終未可收於27,500點的位置之上。恒指27,500點為心理關口，亦是50天線所在，更是去年12月的上升裂口頂部。
是次恒指未能企穩，技術形態上點到即止，屬補回裂口，而遇阻回落更非太過正面之走勢。內地每日仍有逾三千宗新增武肺確診個案，目前暫未宜將後市視作已告回穩，反而應將每個反彈視作逃生門，將基本因素較差，又或是炒作意味較濃的股份換走，增加組合內之現金比重。
除此之外，投資者亦可考慮增加防守類股份的比重。所謂防守，除了考慮估值因素之外，其業務面對的潛在風險亦應注視。內地大型物管股雖然同樣面對大環境的威脅，但業務本質相對穩定。
保利物業(06049)去年12月上市，至今兩個多月，股價已累升50%，目前市值約93億元，即將挑戰百億元大關。公司在內地處於領導地位，母公司保利集團為國企。據券商預計，公司在2019年至2021年，自母公司及第三方開發商獲取的在管面積，可望以23%的複合年增長率增加，計及公共物業的管理收入，期內的在管業物業收入，複合增長率可逾三成，足以支持其估值。
此外，市場預計公司有機會在本月發盈喜，並在市值站穩百億之後，獲納入互聯互通，屆時憑其品牌在內地的知名度，可望吸引更多資金流入，長遠亦具併購憧憬，成為股價之中長線催化劑。投資者可考慮在60元附近吸納，止蝕位定於52元。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。