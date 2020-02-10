【專家點評】周樂樂：政策刺激與疫情改善帶來支持

市場消息方面，新冠肺炎疫情爆發後，一度讓市場出現恐慌性拋售。其後，央行向市場注入萬億流動性、銀保監會要求增貸款與降利息成本、各部委與地方政府通過稅收減免與補貼方式幫助企業度過危機等一些重大利好，刺激市場修復。尤其市場對對疫情之後中國大力發展的科技、教育與醫療行業等成長性行業近乎瘋狂炒作，也帶動了環球市場好轉。

更重要的是，中國政府強力採取聯防聯控政策，各地全力防護隔離，舉國之力支持湖北，隔離病毒擴撒，讓新增感染人數回落，治愈人數增加。同時，得到世界衞生組織的肯定，避免把中國列為「疫區」。疫情終將會過去，短期經濟損失、企業損失個人損失無法挽回，但長遠來看，預計中國人與中國政府將會從疫情中反思，對防範風險意識、醫療衞生意識、輿論監督、政府治理、科技研發等愈發重視，有望進一步提升中國在國際上地位與聲望，從而資本、人才、技術加速流入中國。

從技術圖形上來看，A股繼續處於經濟轉型的結構性行情，科技股與醫療板塊起步於2019年第一季度，屬於第一波。2019年第二季度直至到2020年1月份處於緩慢爬升的階段屬於第二波盤整吸籌期。2020年2月疫情突發嚴重，在資金抱團重倉與中國監管機構要求穩定市場的情況下，資金借重大利空逆市加速拉升，凸顯科技與醫療的泡沫到來。也凸顯了與強勁行業內生增長前景相比，短期負面的信息對其相關行業影響是短暫，長期影響是微不足道的。

綜合來看，疫情突然而至。中國政府采取強力有效的措施，隔離病毒擴散，挽救了市場信心，也讓投資者看到中國未來的轉型的重大機會。預計A股繼續為結構行情，政策刺激與疫情好轉，繼續推升超跌優質企業估值修復與成長股龍頭的表現。需謹慎的是資金拉升過快，或導致的大幅度回撤。

勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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