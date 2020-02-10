新冠肺炎：鴻海鄭州工廠准生產 傳三星LG今復工
2020年02月10日 10:35
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎疫情仍持續，外媒引述知情人士透露，iPhone製造商鴻海已獲得中國政府的批准，恢復鄭州一家關鍵工廠的生產，至於深圳另一家工廠的生產則仍在進行溝通。
南韓媒體指出，中國春節假期延長過後，幾家南韓公司的中國工廠預計將恢復運營。但由於新冠肺炎疫情導致工人返廠延遲，若要全面恢復中國工廠的運營，尚需一段時間。
三星電子、LG電子的家電工廠將恢復運營，當中三星電子計劃周一(10日)在中國地方政府的指引下，重啟其蘇州工廠。LG DISPLAY周一將重啟在中國的LCD模塊工廠；LG化學和SK Innovation的電池工廠將會復工。另外，浦項製鐵預計於本周五(14日)重啟武漢工廠。
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