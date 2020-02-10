新冠肺炎：惠譽料短期內不會影響武漢政府相關企業評級

國際評級機構惠譽指出，武漢市爆發的新型冠狀病毒疫情在短期內不會對武漢地鐵集團(A/穩定)、武漢國有資產經營(BBB+/穩定)及湖北省科技投資集團(BBB+/穩定)等武漢政府相關企業的評級造成影響。

基於其政府相關企業評級標準，惠譽認為採用跨經濟周期評級法對武漢市政府相關企業進行評級，該些企業的政府支持力度評分處於30到50分的較高水平，原因是該機構認為武漢政府在必要時向相關企業提供特別支持的意願較強。

過去兩周新型冠狀病毒疫情有所升級。政府已要求一些武漢政府相關企業新建醫院來收治病患，可見該些企業在執行更廣泛的政府指令方面發揮重要作用。此外，武漢已關閉機場和公共交通來抑制病毒擴散，而過去幾周該市多數酒店和零售商店已停業。政府已延長春節假期，員工將推遲返工時間。

惠譽提及，上述措施可能會令2020年武漢的經濟和政府財政收入受到影響，但影響程度取決於新型冠狀病毒疫情的嚴重程度和持續時間。預計2020年第一季武漢經濟將放緩，但如是次疫情得到控制，下半年經濟將回升。不過，上述三家政府相關企業應會持續獲得政府大力支持。武漢的經濟活動走弱恐將影響當地政府相關企業的獨立信用狀況；但惠譽預計，直接參與是次危機管理的政府相關企業所獲得的政府支持(包括中央政府提供的支持)將緩解有關的不利情況。

如果是次疫情迅速得到控制，且其發展態勢與2003年爆發「沙士」疫情相似，惠譽料區域經濟受到的影響將可控。中央政府提供的支持，應能緩解是次疫情對經濟產生的負面干擾。但若疫情趨於嚴重並導致經濟長期停擺，惠譽將視乎相關政策措施及中央政府可能提供的支持，來評估對對武漢政府相關企業的評級可能造成的影響。

武漢是湖北省的省會城市和重要的經濟中心，人口1,100萬，2018年地區生產總值1.5萬億元人民幣，佔湖北省(全省人口5,900萬)地區生產總值的38%。

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