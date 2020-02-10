【專家點評】麥嘉嘉：網購及教育概念當炒　望實呢隻股…

國家統計局公布，1月CPI同比漲5.4%，超市場預期的4.9%，為2011年10月以來最高。中國1月PPI同比升0.1%，為7個月以來首次同比上升。同比漲幅擴大既有春節及新冠肺炎疫情影響的因素，也有今年與去年春節錯月、去年對比基數較低的因素。

同時，人行今日進行的7,000億元7天期逆回購及2,000億元14天期逆回購，對沖9,000億元逆回購到期。料內地持續逆回購操作以維持市場流動性。在應付經濟下行壓力，市場憧憬內地央行將於短期內下調存款準備金率及引導貸款市場報價利率(LPR)下行，以減輕企業信貸成本。

市場憂疫情持續擴散，美股上周五急劇回吐。美匯指數亦連升第5日，最新98.67。強美匯不利新興市場，包括港股。此外，內地春運返程大潮至，或令新冠肺炎持續蔓延。雖然內地大部分省市均公告2月10日(今日)可以復工，但預計受到交通，物流及隔離情況限制，料距完全恢復生產線仍需時。由於受生產線暫停拖累，預計內地首季智能手機出貨量或受拖累，手機設備板塊早前已累積不少升幅，料短期下行壓大。現階段仍然以線上購物及教育等概念具炒作空間。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票。)

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