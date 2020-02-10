港股格局：李偉傑料下試26500點覓支持

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，上周港股在內地股市復市後表現不俗，恒指由低位反彈逾千點，高位接近250天線及下跌裂口底部。然而，新冠肺炎疫情未見紓緩，令大市獲利盤出現，雖然內地上周加大「放水」力度，中國亦下調部分美國貨關稅，但市場已大部分反映相關消息，加上大市成交仍足夠，若市場氣氛逆轉，料有一定調整空間。上周恒指升幅已多，今次調整有機會下試26,500點，冇貨在手的投資者宜待低位再撈貨，至於上方阻力則在250天線27,700點。

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