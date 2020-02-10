港股格局：李偉傑料下試26500點覓支持
2020年02月10日 10:50
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，上周港股在內地股市復市後表現不俗，恒指由低位反彈逾千點，高位接近250天線及下跌裂口底部。然而，新冠肺炎疫情未見紓緩，令大市獲利盤出現，雖然內地上周加大「放水」力度，中國亦下調部分美國貨關稅，但市場已大部分反映相關消息，加上大市成交仍足夠，若市場氣氛逆轉，料有一定調整空間。上周恒指升幅已多，今次調整有機會下試26,500點，冇貨在手的投資者宜待低位再撈貨，至於上方阻力則在250天線27,700點。
上周大市出現反彈，在線教育、網上辦公等二線科網股近日熱炒。其中新東方在綫(01797)股價屢創新高，14日RSI更升至83的超買水平，而金山軟件(03888)已升至近期高位。雖然在家工作可帶動網上辦公需求，但對盈收的幫助仍有待量化，冇貨在手現時不宜高追，可等回吐至10天線附近再買更安全，至於有貨的投資者亦應吼位走貨，如金軟升至去年高位約31元水平不妨善價而沽。
李又指，騰訊(00700)近日成為升市火車頭，主要由於公司受疫情影響有限，料股價仍然偏強。該股周一(10日)開市再失守400元關口，短線整固後仍有機會再挑戰410元樓上，但須留意會否在上個浪頂約413元附近再有沽盤出現，不妨在該水平考慮走貨，待回吐至370元水平再上車。
另外，新冠肺炎疫情持續，內地餐飲相關股首當其衝，海底撈 (06862)及九毛九 (09922)宣布進一步延長停業時間。李認為，外出餐飲被傳染肺炎的機會相當高，延長停業未嘗是一件好事，但短線股價或會受壓，但在盈利未公布前，股價未必有太大沽壓，相關股份料繼續疲弱。
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