新冠肺炎：吉汽研發內地首個「N95口罩」級標準車載淨化系統

內媒報道，吉利汽車率先打響內地首個真正「N95口罩」級標準的車載淨化系統研發攻堅戰，力爭在20天內完成研發工作，並達到量產標準，計劃將在30天內實現量產。

吉汽此次整合全球的研發資源和相關科研團隊，利用全球化的體系，與空氣濾芯企業展開合作，並針對此次疫情成立專項技術公關組，研發內地首個真正以「N95口罩」為過濾標準的車載高效復合空調濾芯，打造公司獨有的G-CLEAN，吉利智能生態健康圈。

首批該車載淨化系統將率先裝備在吉汽向抗疫一線地區捐贈的150輛「嘉際」上，「嘉際」也將成為內地首款「車載N95口罩」量產車，率先配備正在武漢、台州、貴陽、西安、寶雞等地抗疫的保障用車中。

據了解，該套系統智能快速淨化車內空氣，除常規逐級過濾粉塵、有害氣體、PM2.5顆粒之外，對粒徑0.3μm以上顆粒粉塵的過濾效率達95%以上，活性碳化學濾料強效吸附甲醛等有害氣體，濾除刺激性氣味和對人體有害污染物；負離子發生器能夠殺菌除味，快速淨化各類流感、病毒、細菌、真菌、黴菌等，達到「N95口罩」級別的淨化效果，相當於給汽車帶上了「N95口罩」。

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