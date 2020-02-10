【高盛推介】美團異動 趁低留意高槓桿購證
2020年02月10日 11:33
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評上周五(7日)升約0.2%。周一(10日)早段開市則跌穿100港元水平。有券商指預期美團送餐業務今年首季每張訂單盈利跌50%，但受用戶留在家中影響，日用及必需品方面需求增長強勁，及該股長期的基本面穩健、業務多元化。該行維持「買入」投資評級，目標價126元。
觀察個股牛熊證資金流向，可見近期牛證獲資金持續吸納，過去7個交易日皆錄得資金流入，當中上周五有約380萬元。進而觀察港股通資金流向，亦見上周北水追捧美團，5個交易日共錄得約13.3億元資金淨買入。
投資者如計劃趁低吸納認購證，現階段可考慮以較貼價產品作部署。可留意價外幅度約12%，年期約5個月的美團購證(21473)，行使價110.1元，2020年6月26日到期，實際槓桿7倍。
以及可留意價外幅度約5%，年期約6個月的美團購證(21474)，行使價102.9元，2020年7月27日到期，實際槓桿5.7倍。
高槓桿的選擇則可留意年期約5個月的美團購證(21394)，行使價117.9元，2020年7月7日到期，實際槓桿7.6倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意美團牛證(57539)，收回價92.08元，行使價89.08元，換股比率100，槓桿比率10.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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