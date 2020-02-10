【高盛推介】美團異動　趁低留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評上周五(7日)升約0.2%。周一(10日)早段開市則跌穿100港元水平。有券商指預期美團送餐業務今年首季每張訂單盈利跌50%，但受用戶留在家中影響，日用及必需品方面需求增長強勁，及該股長期的基本面穩健、業務多元化。該行維持「買入」投資評級，目標價126元。

觀察個股牛熊證資金流向，可見近期牛證獲資金持續吸納，過去7個交易日皆錄得資金流入，當中上周五有約380萬元。進而觀察港股通資金流向，亦見上周北水追捧美團，5個交易日共錄得約13.3億元資金淨買入。

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