新冠肺炎：最新外匯市場及油金去向

新冠肺炎疫情肆虐，牽動環球金融市場，《東網》為你定時更新匯市及油金去向，助你掌握最新市況。目前市場避險情緒升溫，金價先升回升，油價維持跌勢。

●美元兌離岸人民幣現報6.9943，跌0.18%

●歐元兌美元現報1.0953，升0.06%

●英鎊兌美元現報1.2897，升0.04%

●美元兌日圓現報109.77，升0.02%

●澳元兌美元現報0.67，升0.4%

●紐元兌美元現報0.6406，升0.09%

●美元兌加元現報1.3296，跌0.09%

●美元兌瑞郎現報0.9772，跌0.05%

●紐約期油現報每桶50.19美元，跌0.26%

●布蘭特期油現報每桶54.33美元，跌0.26%

●現貨金現報每安士1,574.1美元，升0.04%

●現貨白銀現報每安士17.705美元，升0.07%

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