【專家點評】中國銀河國際：新地股息率4厘防守力强
2020年02月10日 12:00
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由於疫情不斷發展，市場的投資對象亦有轉移。市場波幅較大，後市以持盈保泰為上。除了增持現金外，可關注一些先於大盤下跌的板塊。業界普遍認為，香港樓市將會有5%至10%跌幅，惟香港地產股過去半年以來調整幅度亦大，例如新鴻基地產(00016)的股息率超過4厘，反彈的空間存在。
若如早前標普預測，社會運動與新冠肺炎造成香港今年GDP降低1.1%，整體一手樓樓價或會下跌5%至10%。市場認同，因應去年下半年發生社會事件及疫情影響，香港樓價將有5%至10%跌幅，對於地產發展商來說，毋疑短線毛利率將會受壓。幸而，香港主要銀行之一中銀香港(02388)允許按揭客戶未來半年可「還息不還本」；滙豐香港亦主動聯絡客戶給予更具彈性安排，相信今年樓價只會有序小幅調整。
至於由於訪港旅客減少、市民減少外出帶來商店生意減少，則有可能推升全年失業率至4.4%。不過，香港地產股早於去年第三季調整。以龍頭新地為例，股價從7月初的129港元降至上周五收市價113.9港元，共下跌12%。
六大發展商可推的貨尾數量仍多，地產代理指2019年全年6大發展商貨尾共4,968個，按年減少1,145個。展望今年，新地推盤的數目未算突出，但預期亦可以做到貨如輪轉，於2020年第二季至第三季，將推出多個項目，可做到銷售不間斷。而且，較諸其他香港掛牌的本地地產股，新地亦有較佳的管理，擁有優質的投資物業組合，以及較低的負債率。截至去年6月底為止，新地的負債對總資產比率為23.34%，低於板塊平均。
新地現價較銀河聯昌預測2020年度的每股資產淨值為245港元折讓53.8%，較集團過去十年平均折讓率為大。綜合券商預測，新地歷年及今年預測市盈率分別為7.32及8.84倍，預測息率4厘，估值上有足夠的防守力。
中國銀河國際
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