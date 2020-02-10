【專家點評】中國銀河國際：新地股息率4厘防守力强

至於由於訪港旅客減少、市民減少外出帶來商店生意減少，則有可能推升全年失業率至4.4%。不過，香港地產股早於去年第三季調整。以龍頭新地為例，股價從7月初的129港元降至上周五收市價113.9港元，共下跌12%。

六大發展商可推的貨尾數量仍多，地產代理指2019年全年6大發展商貨尾共4,968個，按年減少1,145個。展望今年，新地推盤的數目未算突出，但預期亦可以做到貨如輪轉，於2020年第二季至第三季，將推出多個項目，可做到銷售不間斷。而且，較諸其他香港掛牌的本地地產股，新地亦有較佳的管理，擁有優質的投資物業組合，以及較低的負債率。截至去年6月底為止，新地的負債對總資產比率為23.34%，低於板塊平均。

新地現價較銀河聯昌預測2020年度的每股資產淨值為245港元折讓53.8%，較集團過去十年平均折讓率為大。綜合券商預測，新地歷年及今年預測市盈率分別為7.32及8.84倍，預測息率4厘，估值上有足夠的防守力。

中國銀河國際

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