【瑞通推介】阿里牛熊證首上市　瑞聲舜宇齊考驗技術支持

瑞通認股證牛熊證銷售部：新冠肺炎疫情持續，投資者憂慮全球經濟前景，道指上周五(7日)收報29,102點，跌277點或0.9%，結束連續4日升勢，但全周計仍累升3%。

港股在2月首周顯著反彈，恒指全周累漲1,091點，升幅4.1%，不過上周五收報27,404點，跌89點或0.3%，結束四日升勢。周一(19日)早段繼續回落，一度跌超過300點，低位跌穿27,100點，其後跌幅略為收窄。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾2,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾7,800萬元，反映投資者看好港股後市回升。上周五其牛證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,900至27,999點。

今周公布業績的阿里巴巴，上周五窄幅上落，收跌0.9%於215.4元，險守約215元的20天線。該股周一早段繼續走軟，跌逾1%，低位下試211元水平。周一有首批阿里巴巴相關牛熊證應市供投資者選擇。上周五有逾2,400萬元淨流入該股好倉，淡倉同日則有逾380萬元淨流出。

投資者憂慮新冠肺炎疫情或影響內地手機供應鏈，瑞聲科技連升五個交易日後，上周五回調1.6%，收報58.1元，10天線(約58.5元)得而復失，惟成交亦有所回落。周一早段繼續受制下移中的10天線阻力，一度跌穿57元，跌約2%，其後轉為微跌，視月初低位53.85元為技術支持，短期反彈阻力先留意10天線和60元關口。上周五有逾250萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有130萬元淨流入。

另一隻手機設備股舜宇光學上周五全日於130元之下整固，收跌近3.6%報126.4元，是當日表現最差藍籌，並跌破上周四(6日)反彈低位，技術走勢續弱。周一早段最多再跌逾3%，低見121.8元，曾跌至逾兩個月低位122.6元，其後於125元水平徘徊。市場預期集團短期將公布上月產品出貨量數據。該股是北水上周五淨賣出最多的股份，淨流出近2.8億元。輪證資金流方面，上周五分別有逾740萬和14萬元淨流入其好倉和淡倉。

資金上周熱捧金山軟件，料其雲辦公概念可受惠疫情，股份上周五在成交配合下最多飆11.7%至29.5元，收市剛好位於29元，維持9.8%升幅，創近兩年高，全周計累升超過21%，14日RSI升至72的超買水平。該股周一早段於29元水平好淡爭持，續強於大市。上周五各有10萬元淨流入其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－