【專家點評】藺常念：中國製造業本周起復工情況至為關鍵…

新冠肺炎在中國肆虐，全國逾4萬人受到感染，死亡人數逾900人。但上周一至四的環球股市上升，恒生指數四天急升1,128點，而美股連續4天上漲，三大指數同創歷史新高。環球市場受到美國經濟數據理想帶動而大幅上升，不過上星期五終現回吐，市場才開始了解到新冠肺炎可能嚴重影響到環球製造業的產業鏈。

中國國民生產佔全球產值的16%，達到14.3萬億美元，但製造業比重遠高過16%，中國進口全球50%的原材料，估計環球工業及消費產品出口的50%都在中國生產。中國工廠因為農曆新年假期停工兩星期，本周一(10日)開始復工，但疫情令到工廠復工出現變數，武漢是這次瘟疫的核心，令到國家勒令武漢區的工廠停產。武漢位於中國中心地方，是交通樞紐，同時也是工業重鎮，其中汽車製造業及電子製造業更加舉足輕重。

自今年1月疫情爆發以來，已經嚴重影響到國家零售業及服務業。製造業因為農曆新年假期暫時未受到影響，但本周一各地工廠復工，對中國及環球的製造業將是關鍵的一周。智能手機是現時產值最高的產業，全球高達一半的智能手機的出口在中國生產。蘋果公司兩大加工外判商鴻海和Pegatron於本周一復工。市場估計，由於中國工廠的生產受到疫情拖累，中國第一季智能手機的產量將會大跌32%，全年可能下跌5%。只是蘋果公司的智能手機第一季交貨量將會急跌400萬台iPhone，對其首季業績影響大。

日本及環球最大遊戲機生產商任天堂警告，其遊戲機一個主要的開關掣中國生產商，因為農曆新年假期停產，不知道能否在新春假期後如期復工，若開關掣不能如期交貨，可能需要停產。中央非常重視確保工廠在本周復工，以維持整個產業鏈正常運作，不單止要防止中國的經濟增長下滑，更加要確保中國是一個可靠的工業產品供應商。中央已經撥出7億多元人民幣來支持復工，確保製造業如常運作。

除了電子產品，中國汽車及汽車零件產業，對環球的汽車製造業也是舉足輕重。因為缺乏一個中國生產的關鍵配件，南韓現代汽車警告其環球生產線都需要停工。美意汽車商快意佳士那總裁也警告，集團缺乏一個中國生產的零件，如果不能短期內解決供應問題，可能需要停工。德國汽車業在中國投資最大，受到的影響也最大。德國汽車業在中國有40個加工廠，每天的產值達到6億美元。只是大眾汽車在中國有十萬員工，中國業務佔整個集團盈利一半。寶馬及大眾工廠預計本周恢復生產，能否如常開工，將是極之關鍵。

中國第一季經濟受到疫情拖累，零售及服務業大受影響，經濟增長大幅下跌。中央急於穩定經濟，把瘟疫對經濟的影響減到最低。製造業不能再受到疫情打擊，保障復工是國家現時最主要任務及工作。疫情在未來兩星期將進入高峰期，之後才會滑落。經濟學家已經同意2020年中國經濟增長將會低於6%，如果疫情的影響只是短暫，在第二季受控，經濟增長可能跌至5.5%。但如到第二季都不受控，對經濟的影響將會極之深遠，2020年經濟增長可能要大幅下調。

智易東方證券行政總裁 藺常念

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